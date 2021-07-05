Ох, что будет!

Певец Сергей Лазарев заинтриговал публику важным объявлением

38-летний артист, которого в Сети называют "тайным любовником" певицы Ани Лорак, так как они частенько появляются вместе на мероприятиях и даже отдыхают вдвоем, обескуражил последним постом в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Лазарев объявил о старте своего нового шоу, поинтересовавшись у фанатов, какие песни они хотели бы услышать. Пост артист сопроводил своим фото, на котором предстал в стильном образе: бордовом пиджаке и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Сергей игриво закусил мизинец левой руки, покуражившись на камеру.

"Новое шоу «Я не боюсь» стартует 26 марта 2022 года в Санкт-Петербурге! Интересно, какие песни вы хотите слышать в новой программе! Пишите в комментариях) интересно) #Янебоюсь #Сергейлазарев", - попросил он поклонников.

Те не стали долго тянуть с ответом:

"@lazarevsergey и новые ))) и те, которые ты уже ненавидишь тоже 😂"

"Ответ “Flying” всё равно не примется, да? 🙈 - а давайте попробуем уговорить)"

"Очень сильно хочу услышать песню Goddess и увидеть номер к этой песни.😍"

"Альбом "Это я", англоязычные, да вообще все ваши песни рай🤍"

"Судя по фото, «Я не боюсь» адресовано стоматологам))"

"Сергей, у вас все песни классные. Когда в Украину на гастроли?"

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