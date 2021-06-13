Известный певец Сергей Лазарев показал яркое фото с солисткой российской группы "Artik&Asti"

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, артисты эти слухи не комментируют, называя свои отношения дружбой. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram яркий кадр, на котором позирует в компании известной певицы, солистки группы "Artik&Asti" Анны Дзюбы.

По словам Сергея, он посетил концерт группы и остался доволен, еще и фото с солисткой сделал. Правда, фанаты не узнали Анну на фото, многие раскритиковали ее образ и внешний вид. На снимке Лазарев позирует в темных джинсах и с белой футболкой и черным пиджаком. Девушка рядом с ним появилась в экстравагантном розовом костюмчике с блестками, ее волосы небрежно уложены, а на лице яркий макияж и улыбка.

В подписи к фото Лазарев написал: "Вчера побывал на концерте группы "Artik&Asti" в Крокусе! Люблю многие их песни, и с удовольствием пришел, послушал, подпел и посмотрел живьем! Поздравляю ребят с аншлагом и отличным концертом. @astiselfmade, рад был повидаться!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артиста: "Что у девушки с лицом? Это действительно сейчас модно?", "Обожаю эту группу! Одна из немногих, у которой в песнях ещё остался смысл", "Что у женщины с лицом? Перебор с гримом или пластика?", "Девушка неузнаваема", "Она живая? Или резиновая?", "Какие красивые".

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