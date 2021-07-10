Известный певец Сергей Лазарев заинтриговал новым фото даже Ани Лорак

Как пишет Politeka.net, Сергея называют в сети "тайным любовником" Ани Лорак. Красавчик активно ведет социальные сети, где часто публикует провокационные снимки.

Этот раз не стал исключением, ведь Лазарев опубликовал новое фото, на котором был в одних плавках. Сергей стоял в океане, наслаждаясь теплой водичкой. Как можно понять, красавчик отдыхал в Майами.

"Жаришка ! за гранью 18+ !! Это Майами, детка", - написал Лазарев.

"Огонь", - сразу прокомментировала Ани Лорак.

"Огонь - это наш дуэт, который мы скоро представим)", - ответил Сергей.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"А точно ли это то приложение?!…)))", "Красивый мужчина в красивых трусах", "Офигенное фото. Нужен огнетушитель. Это законно быть таким шикарным!?", "Вот это я понимаю, жаришка", "Прекрасно выглядите, Сергей)", "Ждем дуэт с Ани Лорак", "Вот это пожар, вершина соблазна".

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