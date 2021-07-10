Известный певец Сергей Лазарев заинтриговал новым фото даже Ани Лорак

Как пишет Politeka.net, Сергея называют в сети "тайным любовником" Ани Лорак. Красавчик активно ведет социальные сети, где часто публикует провокационные снимки.

ани лорак, сергей лазарев

Этот раз не стал исключением, ведь Лазарев опубликовал новое фото, на котором был в одних плавках. Сергей стоял в океане, наслаждаясь теплой водичкой. Как можно понять, красавчик отдыхал в Майами.

"Жаришка ! за гранью 18+ !! Это Майами, детка", - написал Лазарев.

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"Огонь", - сразу прокомментировала Ани Лорак.

"Огонь - это наш дуэт, который мы скоро представим)", - ответил Сергей.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"А точно ли это то приложение?!…)))", "Красивый мужчина в красивых трусах", "Офигенное фото. Нужен огнетушитель. Это законно быть таким шикарным!?", "Вот это я понимаю, жаришка", "Прекрасно выглядите, Сергей)", "Ждем дуэт с Ани Лорак", "Вот это пожар, вершина соблазна".

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