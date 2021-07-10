Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" в спеку вийшла на прогулянку в шкіряній спідниці

Як передає Politeka.net, амбітна виконавиця часто ділиться різними кадрами зі своїми фоловерами в Instagram. В особистому блозі вона розповідає про всі події з життя.

Молода виконавиця прогулялася по Києву в модній шкіряній спідниці-міді із завищеною талією і розрізом між ніг.

Спідницю вона з'єднала з вишневою обтягуючою майкою, під яку не одягла бюстгальтер.

На фото Попова демонструє підтягнутий живіт, тонку талію і пружний бюст.

"Трошки модничаю", підписала знімки Ксенія.

Більше 700 користувачів соцмережі оцінили співачку за допомогою лайків і численних компліментів в коментарях. Однак знайшлися такі, хто поцікавився, чи не жарко Ксенії в шкіряній спідниці.

" Модно. стильно. молодіжний",

"Як же ви надихаєте 😍",

"Як стильно",

"Чи не жарко, Ксеня?😄 ",- пишуть в мережі.

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