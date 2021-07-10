Співачка Оля Полякова напросилася на чесну критику, презентувавши свій новий кліп

Днями відбулася прем'єра музичної новинки від 37-річної артистки під назвою "Доросла дівчинка". Полякова, яка любить епатувати публіку, не стала зраджувати своїм традиціям, приголомшивши яскравим образом в леопарді, короткою стрижкою і зухвалою поведінкою.

У своєму свіжому пості в Instagram співачка звернулася до українців, бажаючи почути, що ті думають про її творчість, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Дорогі мої! Ви вже встигли оцінити новий кліп "Доросла дівчинка" на YouTube? Дивіться і діліться улюбленими кадрами в сторіз, буду вибірково репостити☝", - написала Полякова, поставши на кадрах на четвереньках.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене й почуте:

"Вже два дні на повторі, просто вогонь, дякую за крутий танцювальний літній хіт ❤️"

"А мені не дуже пісня 🙄 примітивно. Такі дані, голос сильний, фігура, харизма і пісня для тінейджерів... Не в'яжеться"

"Оль! Відмінний кліп і пісня на язиці 😛"

"люта жесть 🔥 🔥 "

"Баба бомба)) 😍 🔥 🔥 Крутяк))"

"Оля, ну просто соромно мати такі ноги!!! 🤣Пісня затягує, кліп прикольний!Ваше почуття гумору це щось!🔥👏❤️😂"

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