Дружина хореографа та судді з "Танців з зірками" Влада Ями, Ліліана, не стримала почуттів, звернувшись до коханого у важливий для нього день

Як відомо, Влад з Ліліаною в шлюбі вже шість років, а у відносинах й того більше. Їх по достоїнству називають мало не найкрасивішою і найміцнішою парою в українському шоубізі. Вони регулярно хваляться сімейною ідилією в Мережі, вражаючи фанатів трепетним ставленням один до одного.

У своєму новому пості в Instagram Ліліана вирішила по-особливому привітати коханого з його 39-річчям, передає Politeka.net. Брюнетка виставила пікантне фото, на якому вони з чоловіком були абсолютно "без верху". Ліліана повернулася до камери спиною, кинувши інтригуючий погляд через плече.

"З Днем Народження, Рідний!🥳 💃 Кожен новий рік разом - як новий щабель. 🥰Крокуємо далі. Хочу сказати спасибі за Сім'ю, за теплий будинок, турботу, підтримку і доброту.🙏 🥰 Любимо, надійний тил завжди з тобою.🥰 ", - дівчина зворушила привітанням.

"Ви - моє життя!.. ❤️", - так відреагував на її слова чоловік.

Користувачі кинулися коментувати подію:

"Які красиві! 🔥❤️з іменинником! Безмежного щастя вашій прекрасній родині❤️"

"Побільше Вам таких ось пікантних і інтимних моментиків 😍❤️Надихаєте мене кожен день! ❤️🙌"

"З Днем Народження!!! Яма, бажаю тільки всього найкращого від душі"

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