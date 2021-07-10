Дружина хореографа та судді з "Танців з зірками" Влада Ями, Ліліана, не стримала почуттів, звернувшись до коханого у важливий для нього день
Як відомо, Влад з Ліліаною в шлюбі вже шість років, а у відносинах й того більше. Їх по достоїнству називають мало не найкрасивішою і найміцнішою парою в українському шоубізі. Вони регулярно хваляться сімейною ідилією в Мережі, вражаючи фанатів трепетним ставленням один до одного.
У своєму новому пості в Instagram Ліліана вирішила по-особливому привітати коханого з його 39-річчям, передає Politeka.net. Брюнетка виставила пікантне фото, на якому вони з чоловіком були абсолютно "без верху". Ліліана повернулася до камери спиною, кинувши інтригуючий погляд через плече.
"З Днем Народження, Рідний!🥳 💃 Кожен новий рік разом - як новий щабель. 🥰Крокуємо далі. Хочу сказати спасибі за Сім'ю, за теплий будинок, турботу, підтримку і доброту.🙏 🥰 Любимо, надійний тил завжди з тобою.🥰 ", - дівчина зворушила привітанням.
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"Ви - моє життя!.. ❤️", - так відреагував на її слова чоловік.
Користувачі кинулися коментувати подію:
"Які красиві! 🔥❤️з іменинником! Безмежного щастя вашій прекрасній родині❤️"
"Побільше Вам таких ось пікантних і інтимних моментиків 😍❤️Надихаєте мене кожен день! ❤️🙌"
"З Днем Народження!!! Яма, бажаю тільки всього найкращого від душі"
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