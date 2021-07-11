Актриса і дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна порадувала шанувальників яскравими фото в незвичайному образі
Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася у своєму мікроблозі чарівними кадрами з прогулянки, на яких з'явилася в стильному образі.
Як видно, Антоніна зображена, сидячи в цікавому вуличному кріслі в грайливій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильних підкачаних джинсах і вузькому чорному топіку, який підкреслив фігуру і пружний бюст. Волосся дівчини зібрані в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
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У підписі до фото Паперна написала: "Грайливої Антоніни вам в стрічку". Шанувальники тут же почали коментувати нові фотографії красуні: "Така худенька", "Моя любов", "Давно пора зняти джинси і надіти купальник!", "Красуня".
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