Відома співачка Віра Брежнєва блиснула фігурою в шовковій сукні

39-річна Віра Брежнєва ретельно доглядає за собою, тому виглядає дуже молодо, передає Politeka.net.

У співачки є кілька б'юті-секретів по догляду за собою. Найголовніше - правильне харчування. Красуня вибрала для себе найоптимальніший режим - три повноцінних прийомів їжі, уникаючи перекусів.

Також Брежнєва приділяє велику увагу спорту, від якого стала кайфувати тільки після 30 років.

Крім того, зірка буває у масажистів, і використовує хороші засоби для обличчя.

На новому фото в Instagram співачка показала, як виглядає зараз. Артистка позувала в жовтій шовковій сукні на тонких бретельках, яка підкреслила ідеальні вигини.

Фото були зроблені посеред поля квітів, і вийшли дуже яскравими.

"Ти така золота..."💛",- написала Віра.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красиво👏 🔥", " світла людина💛", "В Криму кажуть теж є лавандові поля 🙂 🙃 😉 ви-прекрасні❤️", " як же красиво! Які квіти! Моя мрія❤️", " як красиво і прекрасно ❤️❤️❤️", " моєю будеш..❤ ️ ❤ ️ ", "Ой, Віра... 🤗Тут все прекрасно😍 😍 😍", " шикарна🔥"," Краса🔥"," чудова", - написали користувачі Мережі.

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