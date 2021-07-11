Відома співачка Віра Брежнєва блиснула фігурою в шовковій сукні
39-річна Віра Брежнєва ретельно доглядає за собою, тому виглядає дуже молодо, передає Politeka.net.
У співачки є кілька б'юті-секретів по догляду за собою. Найголовніше - правильне харчування. Красуня вибрала для себе найоптимальніший режим - три повноцінних прийомів їжі, уникаючи перекусів.
Також Брежнєва приділяє велику увагу спорту, від якого стала кайфувати тільки після 30 років.
Крім того, зірка буває у масажистів, і використовує хороші засоби для обличчя.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Серпень "покатає" українців на температурних гойдалках і заллє дощем: прогноз до кінця літа
Учасницю "Голосу країни" підозрюють у романі з Вакарчуком, як вона виглядає: "Тропікана жінка"
Потужний вибух прогримів на великому українському заводі: з'явилися дані про поранених
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
На новому фото в Instagram співачка показала, як виглядає зараз. Артистка позувала в жовтій шовковій сукні на тонких бретельках, яка підкреслила ідеальні вигини.
Фото були зроблені посеред поля квітів, і вийшли дуже яскравими.
"Ти така золота..."💛",- написала Віра.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красиво👏 🔥", " світла людина💛", "В Криму кажуть теж є лавандові поля 🙂 🙃 😉 ви-прекрасні❤️", " як же красиво! Які квіти! Моя мрія❤️", " як красиво і прекрасно ❤️❤️❤️", " моєю будеш..❤ ️ ❤ ️ ", "Ой, Віра... 🤗Тут все прекрасно😍 😍 😍", " шикарна🔥"," Краса🔥"," чудова", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Брежнєва перетворилася на руду бестію, кадри нової " зухвалості"
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Брежнєва перенесла серйозну операцію, але проблеми не відступають
Також Politeka писала, Брежнєва вперше розкрила секрет своєї пишної шевелюри