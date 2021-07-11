Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", розповіла про нові зйомки

Співачка веде активну творчу діяльність, не забуваючи публікувати пости в Instagram, передає Politeka.net.

В одних з нових сторіс 35-річна співачка розповіла, чим зараз займається, і навіть похвалилася фігурою.

Огневич розповіла, що вранці з командою встигла зняти пару хороших сцен і щиро пораділа цьому.

"Є невелика пауза перед наступною сценою. Я сиджу, їм, передихаю. Я не люблю такий графік, коли не міркую, немає часу. Забула приготувати їжу на зйомку. Все, що у мене було вдома - це ось такі хлібці і кубики веганського бульйону. Це, звичайно, краще, ніж нічого, але гірше, ніж нормальна їжа", - розповіла артистка.

Пізніше красуня опублікувала чорно-біле фото. Виконавиця була в красивій сукні з декольте і довгим розрізом, з якого вона виставила струнку ніжку.

Завершили образ грубі черевики зі шнурками.

Пізніше співачка розповіла, що все-таки поїла в закладі і показала тарілку з їжею.

Зазначимо, Злата Огневич розповіла, що їй важко знайти стосунки, в яких комфортно.

Зірка завжди попереджає, що може пропадати на зйомках і концертах. Спочатку кохані співачки приймають таку умову, але пізніше починають ревнувати її до роботи.

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