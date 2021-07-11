Актриса Анна Трінчер похвалилася накачаним "горішком", але оцінили не всі шанувальники, деякі навіть розкритикували

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса, зірка "Скаженого весілля" Анна Тринчер, часто радує шанувальників яскравими витівками і сміливими фотосесіями. Так, цього разу 19-річна красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram пікантні знімки і запропонувала помилуватися її пружними сідницями.

На нових фотографіях Анна відображена в цікавій локації на сходинках, вона епатажно позує, змінюючи своє розташування. Перед камерою юна красуня з'явилася у відвертому рожевому боді з прозорими колготками-сіточкою. Цей наряд підкреслив пружні сідниці дівчини, які вона так хотіла виділити, а завершують образ витончені сріблясті босоніжки на підборах.

У підписі до фото Трінчер написала: "Чому б вам, прекрасним п'ятничним днем не подивитися на мої сіднички? Ну а що? Даремно качаю?". Користувачі тут же почали коментувати знімки Ані: "Дитинл, що ти показуєш?", "Нормальний контент для фанатів 10-15 років", "Ти качаєш для всіх? А не для себе?", "Красуня", "Фото вогонь", "Фу", "Ну красуня", "Найкраща", "Це вже не та Аня", "Ти нереальна".

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