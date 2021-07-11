Відома співачка Анастасія Приходько здивувала новим фото і звернулася до шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Анастасія Приходько, яка стала учасницею нового масштабного шоу "Співають всі", часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу незвичайне фото і спантеличила фанатів питаннями.
На новому знімку Настя відображена зі спини, на ній немає одягу, тільки незвичайний головний убір і довга сережка у вусі, а на обличчі яскравий макіяж і відчужений вигляд. На цьому фото співачка засвітила велике тату на плечі.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Стихія обрушилася на частину України, земля побіліла від граду: кадри природної аномалії
Ведучий "Голосу країни" влаштував "зустріч" Полякової і Меладзе, які посварилися: "Ну і провокатор"
Учасницю "Голосу країни" підозрюють у романі з Вакарчуком, як вона виглядає: "Тропікана жінка"
Розлючений Меладзе покинув сцену, виступ у Києві пішов не за планом: кадри "втечі" і повернення
У підписі до фото Приходько поділилася своїми роздумами і звернулася до шанувальників з питаннями. "Поки їду на @spivayut_vsi, подумала ось про що: ви ображаєтеся на правду? Ось подруга каже вам: "ти не в кращій формі, пора худнути" але, ти і так це знаєш, і чути ще раз про це категорично не хочеться і є ряд причин. за якими ти зараз їси торт, а не пашеш в залі і ти все прекрасно усвідомлюєш. А з іншого боку подивитися на ситуацію: а може ти дійсно не помічаєш, що зараз не в кращій формі і подруга відкриє тобі очі і допоможе в ситуації. Так, як бути: говорити і, можливо, завдали образу? Або мовчати і не лізти не в свою тарілку? Які у вас були ситуації?",- написала співачка.
Нагадаємо, Приходько не витримала нападок і жорстко рознесла критиків: "Звертаюся до цих тупих...".
Як повідомляла Politeka, Приходько не змогла пробачити Віталія Козловського навіть через 10 років: "Коли ти з людиною...".
Також Politeka писала, Приходько чесно зізналася, як втомлюється через поєднання роботи з материнством: "Хочу все кинути і піти".