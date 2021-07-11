Відома співачка Анастасія Приходько здивувала новим фото і звернулася до шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Анастасія Приходько, яка стала учасницею нового масштабного шоу "Співають всі", часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу незвичайне фото і спантеличила фанатів питаннями.

На новому знімку Настя відображена зі спини, на ній немає одягу, тільки незвичайний головний убір і довга сережка у вусі, а на обличчі яскравий макіяж і відчужений вигляд. На цьому фото співачка засвітила велике тату на плечі.

У підписі до фото Приходько поділилася своїми роздумами і звернулася до шанувальників з питаннями. "Поки їду на @spivayut_vsi, подумала ось про що: ви ображаєтеся на правду? Ось подруга каже вам: "ти не в кращій формі, пора худнути" але, ти і так це знаєш, і чути ще раз про це категорично не хочеться і є ряд причин. за якими ти зараз їси торт, а не пашеш в залі і ти все прекрасно усвідомлюєш. А з іншого боку подивитися на ситуацію: а може ти дійсно не помічаєш, що зараз не в кращій формі і подруга відкриє тобі очі і допоможе в ситуації. Так, як бути: говорити і, можливо, завдали образу? Або мовчати і не лізти не в свою тарілку? Які у вас були ситуації?",- написала співачка.

Нагадаємо, Приходько не витримала нападок і жорстко рознесла критиків: "Звертаюся до цих тупих...".

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