Новий випуск проекту " МастерШеф. CELEBRITY» викликав неоднозначну реакцію українців

Шоу показали на телеекранах у суботу, 10 липня, передає Politeka.net.

У кулінарній битві зійшлися українські зіркові подружні пари. Актриса Ольга Сумська зі Сніжаною Бабкіною і Тонею Матвієнко в команді червоних змагатися проти своїх чоловіків-Віталія Борисюка, Сергія Бабкіна та Арсена Мірзояна в команді синіх.

Відзначимо, новий випуск зібрав чимало позитивних відгуків глядачів. Ольга Сумська навіть так вразила своїми кулінарними талантами, що глядачів захотіли побачити її в окремо кулінарному шоу. Правда, варто відзначити, що актриса вже вчить українців готувати в одному проекті.

Захопило подружжя-співаки і Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном.

"Дуже сподобалося. Сумська - вогонь. СТБ, терміново кулінарне шоу з Сумською", "Поважаю таких людей! Не зазналися!", "Найспокійніша, найпрекрасніша пара -Матвієнко та її чоловік", "Оу!",- пишуть в мережі.

А ось суддю проекту Ектора Хіменес-Браво прискіпливі глядачі розкритикували через зовнішній вигляд.

"Що з обличчям Ектора? Пластична хірургія? Він на себе не схожий", "в лоб укольчиків наколов" « "а може Бджола на перенісся приземлилася", - пишуть в коментарях до відео випуску.

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