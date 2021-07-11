Солістка групи "Go_A" Катя Павленко показала кадри підготовки до музичного фестивалю

Артистка разом з групою "Go_A" завоювала величезну популярність після своєї участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2021", повідомляє Politeka.net.

Українська група посіла п'яте місце, що стало просто відмінним результатом. Зараз колектив стає учасником різних заходів, зокрема, гурт виступить на музичному фестивалі "Atlas Weekend".

Співачка показала кадри підготовки до виступу.

Катя була в темних окулярах і без макіяжу.

"Доброго ранку! Я вже з чаркою", - сказала артистка, показуючи паперовий стаканчик.

Пізніше артистка показала своїх колег на сцені.

"Що ви, типи?",- жартома поцікавилася артистка.

Також співачка не забула показати свою команду в образах.

Варто зазначити, що Катерина Павленко перед фінальним виступом на Євробаченні також розповіла, що заспокоїться їй допомагає "чарка" м'ятного чаю.

В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що виходити на сцену було не страшно, адже її накрило багато позитивних емоцій, відчувалося приємне хвилювання.

Примітно, що спочатку журі дало багато балів "Go_A", і та піднялася на друге місце, але пізніше воно оцінило групу погано, проте глядачі дали високу оцінку.

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