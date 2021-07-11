Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка "Щколи", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ірина Кудашова є популярною українською актрисою. Про красуню заговорили всі після тріумфу в серіалі "Школа". Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Кудашова позувала в купальнику і бейсболці. Красуня в руках тримала надувну подушку, на якій сиділа маленька собачка на прізвисько Ніколь.

"Кинь в мене квіточкою, якщо це не наймиліша фотографія , яку ти бачив сьогодні", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Такі милашки", "Ля, які милі", "Ніколь так виросла з минулого року", "Ой, які милі", " Котик, ти прекрасна. Люблю тебе сильно", "так видно твояя любов до собачці", "так рада бачити посмішку на твоєму обличчі", "дві малятка", "я обожнюю тварин, вони всі дуже милі і ніжні".

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