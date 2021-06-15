Известная украинская актриса Ирина Кудашова, звезда "Школы", заинтриговала, показав беременный животик
Ирина Кудашова стала известным блогером после съемок в сериале "Школа". Красотка активно развивает свой профиль в Инстаграм, увлекая фанатов интересным контентом. За девушкой следят сотни украинцев и Ирина старается не разочаровывать поклонников.
В новом после Кудашова показала фото с обручальным кольцом и беременный животик, пишет Politeka.net.
"Не могу больше скрывать. Принимаю поздравления", - написала она.
Снимки вызвали настоящий ажиотаж. Однако не все поверили, что Иррина вышла замуж и уже ждет ребенка.
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«Поздравляю!», «В сторис живота нет, а здесь – есть», «Ты вышла замуж?(ну это я поняла) ты беременная??», «Поздравляю лёгких родов», «Ммм, никогда не приставлял тебе мамашой», «Ты будешь хорошей мамой», «А когда успела замуж выйти и забеременеть?», «Если это правда то поздравляю❤ а если шутка, то очень тупая, примитивная. К сожалению, не все понимают, что шутки на тему беременности очень неуместны», «У кого-то новая роль», «Крутой хайп», - пишут в комментариях.
Но актриса не стала долго тянуть интригу и рассказала все, как есть. Она призналась, что снимается в таком виде для нового проекта.
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