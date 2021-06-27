Популярная украинская актриса Ирина Кудашова, звезда сериала "Школа", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ирина Кудашова стала очень популярной после выхода сериала "Школа". За красоткой начали следить сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где девушка делится личными кадрами.

В этот раз Ирина рассказала, что любит ужастики и показала себя в окровавленном виде. Девушка была вся в крови и грязной одежде.

"Bloody Carrie

Я с детства нереально любила ужастики и всегда большой мечтой было сняться в таком кино.

Я настолько сильно этого хотела, настолько сильно визуализировала, что притянула это в свою жизнь.

Хотя это казалось невозможным! В Украине практически не снимают этот жанр, но мечта внутри была гораздо сильнее этого всего.

2 года назад я снялась в фильме ужасов «В чёрной чёрной комнате» и я надеюсь, что скоро вы сможете увидеть наш фильм

А трейлер есть уже в сети", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, какая", "Мне тоже очень нравятся ужастики", "В смысле два года назад, так быстро время прошло. .."

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