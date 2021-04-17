Известная украинская актриса Ирина Кудашова, звезда "Школы", показала танец с Максом Барских

Как пишет Politeka.net, Ирина Кудашова стала известным блогером после съемок в сериале "Школа". Красотка активно развивает свой профиль в Инстаграм, увлекая фанатов интересным контентом. За девушкой следят сотни украинцев и Ирина старается не разочаровывать поклонников.

В этот раз Кудашова записала видео, где танцует с завидным красавчиком Максом Барских. Парочка впечатлила движениями под музыку. Красотка надела под юбку колготки, которые немного торчали сверху.

"Напиши в комментариях любимую песню", - написала Кудашова под роликом.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Мне все песни нравятся! Макс, ты лучший", "Огненная", "Видос крутой (а вот колготки которые торчат над юбкой не очень красиво)", "Нереально", "Кайф, класс", "Самая неземная", "Макс лучший, сделай громче", "Колготки видно из-под шортов на животе".

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На свежем снимке Макс предстал в наряде из клипа.

Поклонники были в восторге от резкой смены имиджа и цвета волос. Новый образ многим пришелся по вкусу.

«Танцуй вопреки всему!», - подписал фото Макс Барских.

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