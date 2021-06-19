Известная украинская актриса Ирина Кудашова, звезда сериала "Школа", показала себя в максимально провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Ирина Кудашова стала очень популярной актрисой после выхода сериала "Школа". У красотки также очень развиты социальные сети, ведь за молодой звездочкой следят сотни тысяч фанатов. И девушка не разочаровывает украинцев, постоянно публикуя новый контент.

На новом фото Ирина решила появится без одежды. Красотку снимали только по пояс, поэтому рукой пришлось прикрывать бюст. Кудашова на нескольких снимках показала всю свою женственность, оставив волосы распущенными.

"Раньше я с нетерпением ждала лета, чтобы отдохнуть, а сейчас наоборот кайфую от того, что работаю всё лето

Я настолько кайфую от профессии, что мне вообще не хочется делать перерывы от съёмочных площадок. Каждый день ты разная. В разных ситуациях. С разными людьми. Как будто бы проживаешь 2 жизни. Свою и персонажа", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, ангел спустился с небес", "А я так сильно люблю тебя", "желаю тебе продвижения и успехов в работе", "Боже, какая богиня", "Самая лучшая актриса".

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