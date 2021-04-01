Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала себя и попросила выбрать

Как пишет Politeka.net, Ирина Кудашова прославилась после участия в сериале школа, где сыграла роль Вероники Тихоновой. Проект был настолько популярным, что два года подряд бил все рейтинги украинского телевидения. Актрису еще и связывают с Михаилом Поплавским, у которого Ирина училась на авторском курсе.

Девушка в этот раз решила поделиться в Инстаграм новым фото. На кадре Кудашова позировала в пиджаке и топе, а образ дополнила стильной золотой цепочкой. Красотка спустила пиджак с плеча, чтобы добавить остроты снимкам.

"Выбери какое фото нравится больше? Я так и не смогла определиться", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Восхищаюсь тобой, милая", "Лучшая малышка", "Ты такая счастливая", "Я таю от твоей красоты".

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На фото кадрах Кудашова стояла топе со спущенными бретельками, кожаными штанами, которые еще не успела надеть и колготах. Как можно увидеть Ирина не надевала трусики, поэтому "орешек" сверкал во всей красе.

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