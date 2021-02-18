Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала свежий образ в лыжном костюме.
На фото красотка позировала в нежно-голубом комбинезоне с милым принтом в сердечках, мультяшных бриллиантах и пони. Ирина дополнила образ белой вязанной шапочкой. Звезда стояла перед зеркалом и смотрела в смартфон. Кадр получился зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Ирина рассказала, что собирается кататься на лыжах, поэтому и нарядила такой милый комбинезон.
"Посмотрите, какой у меня милый комбинезон, в котором я сейчас еду кататься на лыжах".
В описании к видео, девушка написала, что в последний раз каталась на лыжах три года назад и то, это были спуски с маленьких горок, поэтому она очень боится
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"Последний раз каталась 3 года назад и то с маленьких горок, теперь очень боюсь…".
Обычно посты Ирины набирают тысячи лайков, а также девушка получает большое количество комментариев. В этот раз ей точно бы написали, что она выглядит мило и очаровательно.
Недавно Ирина предстала перед фанатами в дерзкой позе в кабриолете. Звезда лежала на переднем сидении кабриолета и смотрела в камеру. Поклонники прокомментировали фото не жалея эмоциональных высказываний:
"Красотка нереальная", "Сильно красивая девочка", "Нереальный костюм", "Моя девочка", "Хочу тебя обнять", "Невероятная","Ты такая хорошая и искренняя".
Напомним, что любимица Поплавского из сериала "Школа" взбудоражила кадрами в лифчике и колготках: "Какая худышка".
Портал Politeka писал, что любимица Поплавского из сериала "Школа" устроила минутку нежности: "Ля, какая".
Также на сайте Pоliteka мы рассказывали, как любимица Поплавского из сериала "Школа" в бикини устроила шалости в джакузи: "Фигура бомба".