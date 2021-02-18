Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала свежий образ в лыжном костюме.

На фото красотка позировала в нежно-голубом комбинезоне с милым принтом в сердечках, мультяшных бриллиантах и пони. Ирина дополнила образ белой вязанной шапочкой. Звезда стояла перед зеркалом и смотрела в смартфон. Кадр получился зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Ирина рассказала, что собирается кататься на лыжах, поэтому и нарядила такой милый комбинезон.

"Посмотрите, какой у меня милый комбинезон, в котором я сейчас еду кататься на лыжах".

В описании к видео, девушка написала, что в последний раз каталась на лыжах три года назад и то, это были спуски с маленьких горок, поэтому она очень боится

"Последний раз каталась 3 года назад и то с маленьких горок, теперь очень боюсь…".

Обычно посты Ирины набирают тысячи лайков, а также девушка получает большое количество комментариев. В этот раз ей точно бы написали, что она выглядит мило и очаровательно.

Недавно Ирина предстала перед фанатами в дерзкой позе в кабриолете. Звезда лежала на переднем сидении кабриолета и смотрела в камеру. Поклонники прокомментировали фото не жалея эмоциональных высказываний:

"Красотка нереальная", "Сильно красивая девочка", "Нереальный костюм", "Моя девочка", "Хочу тебя обнять", "Невероятная","Ты такая хорошая и искренняя".

Напомним, что любимица Поплавского из сериала "Школа" взбудоражила кадрами в лифчике и колготках: "Какая худышка".

Портал Politeka писал, что любимица Поплавского из сериала "Школа" устроила минутку нежности: "Ля, какая".

Также на сайте Pоliteka мы рассказывали, как любимица Поплавского из сериала "Школа" в бикини устроила шалости в джакузи: "Фигура бомба".