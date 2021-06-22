Известная украинская актриса Ирина Кудашова, звезда сериала "Школа", поделилась своей радостью

Ирина Кудашова стала очень популярной после выхода сериала "Школа". Сейчас ее карьера набирает обороты.

Как пишет Politeka.net, в новом посте Кудашова поделилась тизером нового проекта, в котором снялась.

«Я безумно ждала начала съёмок и наконец-то могу делиться с вами радостной новостью! У нас невероятный актёрский состав, история до глубины души живая, трогательная, моментами смешная. Но главное - очень настоящая и искренняя», - поделилась актриса.

Поклонники Кудашовой в восторге от такой новости.

«Богиня Инстаграма😍😍😍», «Моя малышка», «Лучшая», «Мне уже безумно нравиться и очень интересно», «Шикарно», «Ты такая молодец ❤️ горжусь тобой», «Самая красивая актриса», «Талантливая», «Люблю тебя до безумия», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Кудашова рассказывала, что сейчас настолько увлечена работой, что даже не планирует отдыхать летом.

«Я настолько кайфую от профессии, что мне вообще не хочется делать перерывы от съёмочных площадок. Каждый день ты разная. В разных ситуациях. С разными людьми. Как будто бы проживаешь 2 жизни. Свою и персонажа», - говорила она.

Напомним, звезда сериала "Школа" Кудашова с беременным животиком раскрыла свой секрет.

А еще Politeka сообщала, что звезда "Школы" смутила внешним видом рядом с Максом Барских, видео.

Также Politeka писала, что любимица Поплавского из сериала "Школа" приспустила пиджак, устроив провокацию.