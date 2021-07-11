Популярная отечественная актриса Ирина Кудашова, звезда "Школы", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ирина Кудашова является популярной украинской актрисой. О красотке заговорили все после триумфа в сериале "Школа". Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
На фото Кудашова позировала в купальнике и бейсболке. Красотка в руках держала надувную подушку, на которой сидела маленькая собачка по кличке Николь.
"Кинь в меня цветочком , если это не самая милая фотография , которую ты видел сегодня", - написала Ирина.
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Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Такие милашки", "Ля, какие милые", "Николь так выросла с прошлого года", "Ой, какие милые", "Котик, ты прекрасна. Люблю тебя сильно", "Так видна твояя любовь к собачке", "Так рада видеть улыбку на твоем лице", "Две малышки", "Я обожаю животных, они все очень милые и нежны".
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