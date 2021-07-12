Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча вирушила до Одеси, звідки поділилася яскравими кадрами

Зірка, незважаючи на те, що вагітна, продовжує активно працювати, передає Politeka.net. Красуня вже досить на великому терміні, але активно їздить по заходах і знімає свою програму "Світське життя".

Цього разу українська знаменитість полетіла до Одеси, про що повідомила у своїх сторіс.

Модель позувала в білому халаті і без макіяжу, зробивши селфі на балконі свого номера.

"Добрий одеський ранок", - написала телеведуча.

Пізніше зірка зняла себе в ліфті. Модель позувала в довгому темному сарафані на тонких бретельках.

"Неділя, зустрічай", - написала ведуча.

Пізніше Осадча зайшла в магазин одягу, де приміряла яскравий сарафан.

"І як не зайти", - написала зірка, знімаючи себе в дзеркало.

Зазначимо, 10 липня в Одесі Катя Осадча відвідала святкування 20-річчя популярного місцевого клубу. Захід проходив вночі, зйомки у зірки завершилися вже під ранок. Про що втомлена телеведуча повідомила у своєму Instagram.

Примітно, що зірка втретє стане мамою. Всю свою попередню вагітність зірка також активно працювала. Одного разу Осадча розповіла, що її ненароджений син побував на найважливіших заходах.

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