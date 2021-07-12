Популярна вітчизняна артистка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, молода красуня Віра Кекелія є однією з чотирьох виконавиць "Жіночого кварталу". Красуня в минулому році народила первістка, але вже повернулася до роботи. Не забуває Кекелія і про блоги в соц.мережах, де ділиться всім найцікавішим.
Цього разу Віра показала, як наводить красу. Дівчина була в легкій сукні на тоненьких бретельках, зализуючи волосся назад.
"Ось, тепер назад. Тепер назад, тепер Шарліз Терон", - сказала в кадрі Віра.
На другому сторіс дівчина була вже готова, надівши додатково великі рукавички. Красуня стояла перед камерою, збираючи косметику.
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"Збиратися. Зйомка закінчена", - сказала Віра в ролику.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, де Віра залишила відео, немає подібних функцій.
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