Популярна вітчизняна артистка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, молода красуня Віра Кекелія є однією з чотирьох виконавиць "Жіночого кварталу". Красуня в минулому році народила первістка, але вже повернулася до роботи. Не забуває Кекелія і про блоги в соц.мережах, де ділиться всім найцікавішим.

Цього разу Віра показала, як наводить красу. Дівчина була в легкій сукні на тоненьких бретельках, зализуючи волосся назад.

"Ось, тепер назад. Тепер назад, тепер Шарліз Терон", - сказала в кадрі Віра.

На другому сторіс дівчина була вже готова, надівши додатково великі рукавички. Красуня стояла перед камерою, збираючи косметику.

"Збиратися. Зйомка закінчена", - сказала Віра в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, де Віра залишила відео, немає подібних функцій.

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" Кекелія розсекретила свою справжню зовнішність з " вадою"

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" після розмови з вагітною Осадчою публічно звернулася до чоловіка

А ще Politeka писала, що зірка "жіночого кварталу" захопила дружину Кошового, засвітивши свої найсолодші обійми



