Известная украинская актриса и певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе, рассказав о своей внешности
Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Красотку часто можно увидеть с ровными волосами, но как оказалось, это не так. Девушка решила в новом посте Инстаграм решила признаться, какая внешность у нее на самом деле:
"Волнистые волосы от природы, а я его выравниваю;)))
Почему же мы постоянно хотим менять свою природу, вместо того, чтобы подчеркивать ее?
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То чисто женская черта характера? Мне кажется мужчины таким не болеют. +, если ценишь свою природу".
На фото Вера была в кофточке с открытой частично спиной. Девушка развернулась спиной, показывая свои волосы во всей красе.
Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Верочка, хочется Вас не только лицезреть, но и слышать Ваш прекрасный голос за который я Вас полюбила, как например это делает Джамала, сегодня наслаждались ее вокалом в Инстаграм, привет из Харькова!!!", "Первое предложение я уже где-то слышала", "100%. До лет 22 постоянно красилась (мейк), а потом как-то само по себе перестала наносить тонну косметики, и натуральность стала для меня нормой, наверное выросла".
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