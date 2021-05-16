Известная украинская телеведущая Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала личное фото

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является солисткой поющего квартета "Женского квартала". Красотка год назад родила первенца, но практически сразу вернулась на сцену. В новом посте артистка решала показать нежно фото с малышом, который 28 апреля отпраздновал свой первый день рождения.

«Самые сладкие объятия», - подписала она снимок.

Вера Кекелия на фото прижимает к себе карапуза. При этом лицо малыша она не показывает.

Снимок впечатлил даже супругу Евгения Кошевого Ксению, ктороая отреагировала на пост "лайком".

Напомним, певица и звезда «Женского квартала» Вера Кекелия родила первенца своему мужу музыканту Роману Дуде в 2020 году. У пары родился сын, мальчика назвали Иваном. Мальчик появился на свет в частной киевской клинике. Муж Веры присутствовал на родах, это было его решением.

«На родах Рома вел себя очень мужественно, и это было огромной поддержкой для меня. Иногда мне даже казалось, что на Роме было больше ответственности и нагрузки, чем на мне», - признавалась Кекелия ранее.

Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на шоу «Голос країни», они оба были в команде Сергея Бабкина. Но на шоу они скрывали свой роман, а в 2017 году сыграли тихую свадьбу.

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