Известная украинская телеведущая Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала личное видео из роддома

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является солисткой поющего квартета "Женского квартала". Красотка год назад родила первенца, но практически сразу вернулась на сцену. Девушка решила вспомнить, что происходило в роддоме, ведь сегодня у малыша день рождения.

На кадрах Вера лежала в белом халате и прижимала новорожденного малыша к груди. Красотка плакала и смеялась, пока ее успокаивал муж Роман. Видео получилось очень милым и трогательным.

"Сегодня День Рождения у нашего Вани.

Ровно 1 год назад мы встретились.

Это самое красивое видео в нашем семейном архиве!

Ромкочка, я люблю тебя. Мы родили с тобой самого удивительного человека, нашего сына.

Как же он умело нас с тобой учит и проверяет на прочность каждый день, а потом награждает своей любовью, улыбками и светом;)))

Я так вас люблю, мои мужчины,

До Луны и обратно", - написала Вера под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 8 тысяч раз и написали комментарии:

"Мои", "С днем рождения сыночка", "Невозможно смотреть без слез", "Слезы пропустили. Как же это нереально, какие эмоции", "С праздником вас, милые", "Поздравляю вас", "С днем рождения. Какие вы классные", "Поздравляю! Пусть растет здоровеньким", "Наша куколка"

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