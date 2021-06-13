Известная украинская певица и актриса, звезда «Женского квартала» Вера Кекелия побывала в Грузии, вспомнив свои корни
Как пишет Politeka.net, Вера прославилась благодаря своему невероятному голосу. Она была участницей вокального шоу, а позже стала звездой «Женского квартала». Сегодня звезда пробует себя в роли телеведущей, а также участвует в различных проектах «1+1».
У себя в Инстаграм Вера опубликовала отрывок из «Светской жизни», где она общается с беременной Катей Осадчей. Женщины находились в Грузии, где проникались культурой страны. Катя расспросила ее про грузинские корни, ведь отец Веры грузин.
«Высший сорт грузин» в Светской Жизни;) Еще раз благодарю @makatsariatourism и @svitsketv за невероятное в Грузию, за возвращение к моим корням;) С каким же удовольствием я пересмотрела это видео. Компания была у нас просто нереально крутая. А еще наши родственники очень ждут нас с Ромой, чтобы провести нам настоящую громкую грузинскую свадьбу! А что @romandudaofficial может все же сделаем это?», - подписала видео Кекелия, обратившись к мужу после общения с Катей.
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В комментариях звезде оставили массу комплиментов.
«Верочка, так органично», «В вас так много позитива», «Супер», - пишут пользователи сети.
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