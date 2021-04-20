Відома українська співачка і актриса, яка виступає в "Жіночому кварталі", Віра Кекелія, показала свого підрослого сина

Відома артистка у 2017 році вийшла заміж за музиканта Романа Дуду, передає Politeka.net. Пара познайомилася на вокальному проекті "Голос країни".

Минулого року в одній з київських клінік Віра народила сина, Івана. Тепер зірка "Квартал 95" регулярно показує дитину у своєму Instagram. Видно, що малюк росте не по днях, а по годинах.

Так, в одному з останніх постів Віра позувала, сидячи на підвіконні. Блондинка була у светрі й брюках, вона посміхалася, притримуючи Івана, який спрямував погляд у велике вікно.

"А хто це вже такий діловий прийшов до мами на роботу? 😍 😍 😍 ",- написали автори поста в групі "Жіночого кварталу".

"Мамин помічник🧡

Вже ходить зі мною на роботу🙈

Час, куди ти так біжиш?🤷 ",- написала сама Віра у своєму Instagram.

За дві години обидві публікації зібрали понад 3000 лайків і трохи коментарів.

"Яка краса", "❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", "Клаааас!)", " ❤️Який пупсик!❤️😍", " ❤️росте малюк!", "Мої улюблені❤️❤️❤️❤️❤️!!!", "Який дорослий вже😍 😍 😍"," милий малюк", " ❤ ️ ❤ ️ ІВАН РОМАНОВИЧ, прекрасний😍", " вау-У-У-У! Який пупсик!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Дітки дуже швидко ростуть, ну дуже", " мої улюблені люблю вас сильно сильно Ванічку люблю сильно сильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ще б пак...у такий, як ви)", - написали користувачі мережі.

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