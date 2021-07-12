Популярная отечественная артистка Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, молодая красотка Вера Кекелия является одной из четырёх исполнитьниц "Женского квартала". Красотка в прошлом году родила первенца, но уже вернулась к работе. Не забывает Кекелия и о блогах в соц.сетях, где делится всем самым интересным.
В этот раз Вера показала, как наводит красоту. Девушка была в легком платье на тоненьких бретельках, зализуя волосы назад.
"Вот, теперь назад. Теперь назад, теперь Шарлиз Терон", - сказала в кадре Вера.
На втором сторис девушка была уже готова, надев дополнительно большие перчатки. Красотка стояла перед камерой, собирая косметику.
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"Собираемся. Съемка окончена", - сказала Вера в ролике.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где Вера оставила видео, нет подобных функций.
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