Дружина українського коміка Юрія Ткача Вікторія поділилася чарівним фото в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, кохана дружина гумориста Юрія Ткача Вікторія, яка народила йому красуню-дочку Лізу, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним кадром з відпочинку в одному з київських клубів, на якому зображена в купальнику.
Як видно, Вікторія позує, ніжачись в басейні, вона знята з незвичайного ракурсу. Перед камерою дружина коміка з'явилася в стильному темному купальнику, який красиво підкреслив пишне декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
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У підписі до фото Вікторія Ткач написала: "#фото для коханого чоловіка. #зроблено улюбленим кумом". Користувачі тут же почали коментувати знімок красуні, засинаючи її компліментами: "Як вам пощастило з чоловіком, а може йому з Вами?", "Красуня наша. Вже пора і мені пофоткати тебе", "Класна фотка", "Красуня", "Вогонь".
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