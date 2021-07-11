Грузинський екс- "Холостяк" Іраклі Макацарія виклав у Мережу дивовижне фото з рідної країни

Як повідомляє Politeka.net, відомий шоумен і в минулому головний герой українського сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився з фанатами вражаючому фото з подорожі в рідній Грузії.

На новому фото Іраклі зображений, лежачи на дереві, що схилилося над прірвою, а за його спиною відкривається приголомшливий вид. Перед камерою він з'явився в стильному образі - укорочених чорних брюках, темній кофті і зі світлими кросами на ногах, виглядає так, ніби задрімав прямо на дереві.

У підписі до фотографії Макацарія написав: "Не має значення скільки разів ви були в 🇬🇪 кожен раз відкриваю для себе неймовірні краси". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Неймовірно красиво", "Класний знімок! Із задоволенням би жила на такому "відшибі"!", "Неймовірно красивий пейзаж", "В Грузії не була. А краса у вас, що просто вабить до себе, як магніт", "Нехай весь світ почекає!", "Так красиво".

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