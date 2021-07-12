Прийомна дочка українського виконавця і продюсера Потап (Олексія Потапенка) Наташа Горова показала, як проводить час з подружками і мамою

Як пише Politeka.net, Наташа є дочкою Ірини Горової, колишньої дружини Потапенко. Олексій виховував дівчинку з самого малого, а опісля у пари з'явився спільний син Андрій. І хоч Ірина та Олексій розлучилися, Наташа зберігає теплі стосунки з названим батьком. Також молода красуня активно веде Instagram, де ділиться завжди найцікавішим.

На кадрах, які Наташа опублікувала в сторіс Instagram, її з подружками знімала Ірина Горова. дівчата сиділи за столом в купальниках.

"У кого Яка робоча сторона", - запитала Ірина, готуючись робити фото.

Дівчата показали, як їх потрібно знімати, після чого Горова продовжила.

"Посмішки - це було відео", - сказала Ірина.

"Дівчатка такі дівчатка", - підписала кадри мама.

На другому сторіс вже Горова-старша плавала в басейні, поки Наташа її знімала.





"Моя мама народила мене в 19 років і подивися, як це жарко", - написала Наташа.

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