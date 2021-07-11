Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час з пухнастим другом

Вже 10 років відомий ресторатор залишається беззмінним суддею популярного українського проекту, пише Politeka.net. Хіменес-Браво завоював величезну любов української публіки.

Зараз на сторінку Ектора підписаний один мільйон осіб. У своїх постах суддя ділиться рецептами, а також показує, де і з ким проводить час.

Цього разу ресторатор здивував записом, змінивши звичну діяльність, і сфотографувавшись з пилкою. На колоді позувала маленька собачка - улюблений вихованець Хіменеса-Браво.

"Виконаю будь-яку роботу:

🪵 заготовлю дрова на зиму;

🐓 погодую курей;

🌱 Посапаю грядку.

Пишіть в коментарях, яку роботу запропонуйте мені👇 🏼", - написав ресторатор.

За п'ять годин публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Приготуй поїсти👌 🏻 😻", " головне все під контролем!", "Дрова на зиму це те що потрібно, огірочки закатати, малину зібрати, підвал і сарай побілити в селі завжди роботи повно допомога потрібна. 🔥 🔥 🔥 👏 ❤ ️ ", "Не сумніваюся Ектор, що вам будь-яка робота по плечу!❤ ❤ ❤ ", "Подоїти корову 🐄", " 😂 😂 😂 😂 у мене є грядка і дрова треба🤩", " справжній господар😂 😂", - написали користувачі мережі.



Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф"насмішив кадрами з Ксенією Мішиною, Джамалою та іншими зірками: відео.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео.

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"