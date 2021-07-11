Українська актриса Ксенія Мішина показала несподіване фото свого коханого Олександра Еллерта

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина несподівано виклала в Instagram-сторіс фото з документів свого коханого Олександра Еллерта. Знімок артистка датувала 2006 роком, схоже, саме так виглядав Саша близько 15 років тому, задовго до популярності і участі в "Холостячці".

На знімку, який був зроблений для якихось документів, Еллерт виглядає ще зовсім юним. Привертає увагу його незвичайна асиметрична стрижка, яка, мабуть, була модною серед хлопців. Для фотографування на документи Олександр надів темну смугасту футболку, він мило посміхається на фото.

"Що ви знаєте про моду? Олександр Еллерт, 2006 рік", - пописала сторіс Ксенія Мішина.

Нагадаємо, Мішина заявилася додому з розкішним букетом, присоромивши Еллерта: "Ось так, Сань".

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