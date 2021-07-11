Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою та колишньою солісткою гурту "ВІА Гра". Ще дівчину пов'язують з Максом Барських, але роман зірки заперечують. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Міша позувала в шкіряній сукні і ботфортах. Дівчина взялася рукою за талію, вражаючи худенькими ніжками на підборах.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Спека", " добре виглядає!", "Горить моя душа", " вогняна!", "Ееее, бомба, ракета, гармата", " неймовірно ефектна і на фото і в житті!", "Непристойно розкішна"," Ну це дуже круто"," Ну ще трохи і нарешті вийде Еріка"," тобі так добре з довгим волоссям))"," я Мадонна","розкішна дівчинка, можна насолоджуватися цілий день фото".

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