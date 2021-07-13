Син покійного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, розбурхав оголошенням
Як відомо, 42-річний син Чапкіса пішов по стопах батька. Разом із матір'ю він вже давно емігрував з України до США і вже там заснував свою танцювальну школу Chapkis Dance, влаштувавшись у Сан-Франциско. Грег не тільки проводить майстер-класи, але ще й бере участь зі своїми вихованцями в різних талант-шоу і їздить по містах з гастролями.
Судячи з усього, його танцювальна школа - це сімейний підряд. Справами Грегу допомагає займатися його американська дружина Ембер, з якою вони разом вже двадцять років. Крім того, виявляється, ще й молодший син, п'ятирічний Макс, теж зацікавився танцями.
На нових кадрах, якими син Чапкіса поділився у себе в Instagram, він постав разом із дружиною, сином і красунями-танцівницями, передає Politeka.net.
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"Працюємо над світовим турне 😳 🌏 #dreamteam #guesswhoistheboss", - оголосив Грег у підписі.
Користувачі з захопленням кинулися коментувати.
"Так хвилююче!!! Це одна з найбільш вогненних команд 💕"
"Це буде епічно! 🙌"
"👏 👏 👏вітаю!"
"Одна команда, одна мрія 🔥"
Нагадаємо, син покійного Чапкіса показав свою красиву сім'ю в Америці і дружину Ембер
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