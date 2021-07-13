Співачка Оля Полякова зізналася, що багатий чоловік подарував їй довічну пенсію
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова побувала на розважальному YouTube-шоу "Гагарін шоу", в якому зізналася, що чоловік подарував їй довічну пенсію.
За словами співачки, було якесь свято, і журналісти почали питати її, що подарував чоловік. А вона взяла і "ляпнула": "Пенсію". Однак не зрозуміло, жартує вона або серйозно про це говорить.
"Річ у тому, що на якесь чергове свято він мені нічого не подарував. І прийшли журналісти, запитують, що чоловік подарував. Ну я і сказала - довічну пенсію. Це шикарний подарунок. Ти розумієш, людина дає тобі зміст до кінця", - розповіла Полякова.
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Відзначимо, що в цьому ж інтерв'ю співачка розповіла, що б'є свого концертного директора Артема Чирикова за будь-яку повинність. Однак, говорила вона про це в жартівливій формі.
Нагадаємо, Полякова наважилася на епатажний вчинок у новому кліпі, кадри: "Ковтає метрову...".
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