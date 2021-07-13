Знехтуваний "Холостячкою" Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко занадто пізно витягнув свій козир із рукава

Як відомо, 32-річний бізнесмен з Києва Тригубенко дійшов до самого фіналу, змагаючись в кінці лише з Олександром Еллертом, якому, в підсумку, й віддала своє серце Мішина.

Олексій, на подив, все ще в холостяках, хоч його популярність після шоу зросла в рази. Дами не дають проходу хлопцеві в соцмережі та самі роблять йому пропозицію руки.

Тригубенко в черговий раз ощасливив прихильниць яскравими кадрами, показавши в Instagram, як весело провів час на вихідних, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Олексій в стильному образі "чаклував" біля мангалу, запікаючи рибку та курячі крильця в спеціях.

"Все-таки люблю я ці літні вечори у вихідні 😍 Поїхав на природу з крутою компанією🔝 Половина літа пройшла, якщо ще не влаштовували такі вихідні, то бігом🔥 🔥 🔥", - підписані кадри.

Публіка оцінила старання екс-фіналіста "Холостячки":

"Можна вічно дивитися на це відео 😍 😍 😍 PS кепка ну дуууже личить 🔥 🔥 🔥"

"Ох, Льоша, який же ти красень 🔥❤️"

"Як круто! Обожнюю відпочинок біля мангала)) вважаю, що найсмачніша їжа - з вогню.😊 👍Приємного вам і вашим друзям апетиту!🔥"

"Смакота 🥦 🦀 🦞 🦐 🍤 😍"

"Чим маринуєш рибку? - сіль і перець 😋))"

"Боже, Олексій, Візьміть мене заміж 😍😂👏🙌"

"Який красень!!! Серце мліє!!! ❤️"

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