Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала Олександра Еллерта в юності і висміяла його
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина пішла на шоу "Холостячка", де вибрала серед красенів Олександра Еллерта, автора жартів для "Квартал 95". Після проекту пара продовжує будувати відносини і ділиться цікавим з особистого життя в Instagram. А вчора, 11 липня, Мішина вирішила показати, яким чоловік був задовго до популярності.
На фото Олександр був з довгим волоссям і чубчиком. Красеня знімали для якогось документа в 2006 році.
"Та що Ви знаєте про моду. Олександр Еллерт 2006 рік", - написала Мішина.
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На наступному сторі Ксенія і Олександр каталися на гойдалці. Дівчина посміюючись і звернулася до фанатів, розповівши про шкільні роки свого коханого.
"Слухайте, він мені розповідає, що за ним бігали дівчата, коли він навчався в школі".
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