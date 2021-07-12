Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала Олександра Еллерта в юності і висміяла його

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина пішла на шоу "Холостячка", де вибрала серед красенів Олександра Еллерта, автора жартів для "Квартал 95". Після проекту пара продовжує будувати відносини і ділиться цікавим з особистого життя в Instagram. А вчора, 11 липня, Мішина вирішила показати, яким чоловік був задовго до популярності.

На фото Олександр був з довгим волоссям і чубчиком. Красеня знімали для якогось документа в 2006 році.

"Та що Ви знаєте про моду. Олександр Еллерт 2006 рік", - написала Мішина.

На наступному сторі Ксенія і Олександр каталися на гойдалці. Дівчина посміюючись і звернулася до фанатів, розповівши про шкільні роки свого коханого.

"Слухайте, він мені розповідає, що за ним бігали дівчата, коли він навчався в школі".

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