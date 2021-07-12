Український репер і продюсер групи "MOZGI" Потап здивував заявою про свою колегу Тіну Кароль

Відомий виконавець відповів на запитання журналіста, які торкнулися і Тіни Кароль, передає Politeka.net.

Так, на фестивалі Atlas Weekend виступило багато зірок, в тому числі група "MOZGI" і Тіна Кароль. Остання стала хедлайнером одного з днів.

Примітно, що чоловічий колектив після перформансу співачки. Перед виступом "MOZGI" Muzvar поцікавився, чому не група стала "родзинкою програми", на відміну від Кароль. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) На що Потап відповів: "Ми не знаємо, хто це", а інші учасники гурту підхопили жарт, почавши римувати ім'я Тіни Кароль з "карантином" і "Буратіно".

Тіна Кароль відреагувала на в сторіс Instagram на жарти колег.

"Чому соромно мені", і "Амнезія?",- написала вона.

У мережі почалося бурхливе обговорення конфлікту зірок, в результаті Потапу жартома навіть поставили сумний діагноз.

"Не дуже красиво з його боку 😢", "Потап о**їв і зловив зоряну хворобу", "це не Потап, не знає Тіну - просто заздрить, його Настя - Тіні. А є чому...", "Ну такий неприємний .."чорний" нібито..гумор!!старіє Потапушка😁", "якщо навіть пожартував, то все одно недобре вийшло", - написали користувачі Мережі.

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