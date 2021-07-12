Учасниця шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Джессіка, показала, хто підкорив її серце

Останній сезон шоу вже давно закінчився, переможницею якого стала Анна Богдан, передавати Politeka.net.

Деякі українці як і раніше стежать за життям колишніх учасниць шоу.

Так, на сторінку в Instagram однієї з учасниць, Джесіки, підписалися 106 тисяч користувачів мережі. Після провалу на шоу дівчина розповідає у своєму акаунті, як складається її життя.

Джесіка розповіла, що будує романтичні стосунки з бойфрендом. У своєму новому пості красуня опублікувала спільне фото і розповіла, як пройшла перша зустріч.

"Перша розмова над вечірнім Києвом, перший танець у парку і перший поцілунок під дощем Я запам'ятаю назавжди. І як ми з тобою зустрілися через життя знову.

За довгий час самотності, я відчула себе коханою дівчиною, яку оберігають, поважають і балують в теплих обіймах". - написала дівчина.

За словами екс-учасниці проекту, їй хочеться кричати на весь світ про своє щастя, адже її бойфренд дуже уважний, робить їй компліменти і несподівані подарунки.

"Красиві, Міша відпочиває", " ви дуже класні)))) 🔥 🔥 дуже хороша пара ❤ ️❤️ Джессіка ти повинна бути щасливою🔥", " все, що не робиться, все на краще! Добре що так склалося і ви по - справжньому зустріли свою любов", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако розпрощався з Джесікою після знайомства з батьками

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