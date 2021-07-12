Участница шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Джессика, показала, кто покорил ее сердце

Последний сезон шоу уже давно закончился, победительницей которого стала Анна Богдан, передает Politeka.net.

Некоторые украинцы по-прежнему следят за жизнью бывших участниц шоу.

Так, на страницу в Инстаграм одной из участниц, Джессики, подписались 106 тысяч пользователей сети. После провала на шоу девушка рассказывает в своем аккаунте, как складывается ее жизнь.

Джесика рассказала, что строит романтические отношения с бойфрендом. В своем новом посте красотка опубликовала совместное фото и рассказала, как прошла первая встреча.

"Первый разговор над вечерним Киевом, первый танец в парке и первый поцелуй под дождем я запомню навсегда. И как мы с тобой встретились через жизнь снова.

За долгое время одиночества, я почувствовала себя любимой девушкой, которую оберегают, уважают и балуют в теплых объятиях". - написала девушка.

По словам экс-участницы проекта, ей хочется кричать на весь мир о своем счастье, ведь ее бойфренд очень внимательный, делает ей комплименты и неожиданные подарки.

"Красивые, Миша отдыхает", "Вы очень классные)))) 🔥🔥 очень хорошая пара❤️❤️ Джессика ты должна быть счастливой 🔥", "Все, что не делается, все к лучшему! Хорошо что так сложилось и Вы по-настоящему встретили свою любовь", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, что "Холостяк" Заливако распрощался с Джессикой после знакомства с родителями

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