Співачка Настя Каменських дала інтерв'ю "улюбленцю" Тіни Кароль славі Дьоміну і взяла в облогу його за нахабне питання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських у програмі слави Дьоміна "29 питань" взяла в облогу ведучого за нескромне питання про гроші. Виявилося, що "улюбленець" Тіни Кароль Дьомін запитав у Насті, скільки вона заробила на зйомках реаліті-шоу "дівчатка рулять".

На це Каменських відповіла, що вона займається більше творчістю, а ось фінансова сторона її цікавить менше. "Від мене взагалі вся ця фінансова сторона настільки далека. Я займаюся творчістю, а не рахую гроші. І взагалі - не лізь в кишеню чужих людей", - взяла в облогу Славу Настя.

За словами артистки, в Україні з монетизацією відео і пісень все дуже складно, так як процвітає піратство і заробити через це проблематично. "Безумовно, і настільки б хотіли і боролися з цим, поки сама ментальність не зміниться, у людей нічого не станеться. І взагалі, це не коректне з твого боку питання", - підсумувала Каменських.

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