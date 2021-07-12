Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала, як зважилася на важливий крок
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною українською танцівницею. Красуня багато разів брала участь в шоу"Танці з зірками". Також дівчина активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим.
На кадрах Ілона позувала в стильній нижній білизні. Як можна зрозуміти, красуня вирішила сняться в рекламі.
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Якби 10 років тому мені хтось сказав,що я буду фотомоделлю нижньої білизни, я б розсміялася у відповідь і категорично б сказала ні.
Я завжди була проти подібних фотосесії з кількох причин:
1. Мені здавалося, моє тіло і мої форми абсолютно не для показу себе на публіку та ще й в білизні
2. Чоловік ніколи не схвалював такі прояви на публіці
3. Моя груди абсолютно не входить в список "найкрасивішою грудей" за версією мене самої
4. Не дивлячись,на те, що у мене така робота і часом були занадто гарячі образи, в житті я дуже скромна, сором'язлива і борюся зі своїми комплексами в тілі, так само як і тисячі інших дівчат і жінок",- написала Ілона.
Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Ілона, класно. Красиве, здорове тіло, ви жива, щира і це дуже цінно", "прекрасний пост", "це круто, відмінні слова, прекрасна фотосесія", "Ілона, як завжди надихаєш, ти прекрасна", "Ілоночка, ти супер , і пост твій відвертий, повчальний))))".
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