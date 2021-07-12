Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, как решилась на важный шаг

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной украинской танцовщицей. Красотка много раз участвовала в шоу "Танці з зірками". Также девушка активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.

На кадрах Илона позировала в стильном нижнем белье. Как можно понять, красотка решила снятся в рекламе.

"Впервые в жизни я это сделала!

Если бы 10 лет назад мне кто-то сказал,что я буду фотомоделью нижнего белья, я бы рассмеялась в ответ и категорически бы сказала нет.

Я всегда была против подобных фотосессии по нескольким причинам:

1. Мне казалось, мое тело и мои формы абсолютно не для показа себя на публику да ещё и в белье

2. Муж никогда не одобрял такие проявления на публике

3. Моя грудь абсолютно не входит в список «самой красивой груди» по версии меня самой

4. Не смотря, на то,что у меня такая работа и временами были слишком горячие образы, в жизни я очень скромная, застенчивая и борюсь со своими комплексами в теле, так же как и тысячи других девушек и женщин", - написала Илона.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Илона, классно. Красивое, здоровое тело, Вы живая, искренняя и это очень ценно", "Прекрасный пост", "Это круто, отличные слова, прекрасная фотосессия", "Илона, как всегда вдохновляешь, ты прекрасна", "Илоночка, ты супер, и пост твой откровенный , поучительный))))".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" станцевала прямо на улице с горячими девушками

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