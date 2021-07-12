Популярна телеведуча і модель Катя Осадча влаштувала фотосесію з українськими знаменитостями

Телеведуча попри те, що вагітна, продовжує активно працювати, передає Politeka.net. Модель бере участь у різних зйомках, зокрема, цього разу вона засвітилася з іншими зірками у фотосесії на природі.

Катя позувала разом з близькою подругою Ані Лорак, гімнасткою Лілією Подкопаєвою і з актрисами серіалу "Кріпосна" Анною Сагайдачною і Наталією Дорошенко.

Всі позували в білих сукнях. Тільки Осадча і Подкопаєва доповнили образи солом'яними капелюшками.

"Всім легкого понеділка 😉 💜 світський пікнік на Лавандовій фермі вже цієї суботи в ефірі! Телебачення все ще не передає запахи, але ми дуже старалися 😉

P. S. Хто тут дивився "Кріпосну", впізнали Наталі Дорошенко? Спеціально для вас - інтерв'ю з актрисою Анною Сагайдачною 😉", - написала телеведуча.

У коментарях люди стали писати компліменти Осадчій, яка затьмарила всіх красою:

"Як красиво!!!! А яка красива Катя - не могла очей від неї відірвати 🤍 спасибі🙏", " Катя дуууже красива 🔥", " Катя красива! І дуже гарне плаття! 🔥 ", "Яка краса 😍 😍 😍 Катя, як богиня, її дуже красить вагітність", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️як красиво!!! Спасибі вам величезне!!!".

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