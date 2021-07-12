Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", показала, як готувалася до номера

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є популярною українською актрисою, ставши дуже відомою після проектів"Квартал 95". Зараз дівчина знімається в проекті"твій день". Красуня настільки відома, що українці створюють фан-сторінки в Instagram, де діляться цікавими фото і відео Олени.

На фото, яке з'явилося в одній з таких груп, Олена була в костюмі, позуючи поруч з невідомим брюнетом. Парочка розбиралася з косою, яку Кравець зазвичай використовує, щоб пародіювати Юлію Тимошенко.

Фанати поставили трохи більше 200 лайків і написали коментарі:

"Дуже красива жінка. Трошки заздрю дружину", "Оленка, як завжди шикарна".

Зазначимо, що Олена Кравець нещодавно зламала ногу. Дівчина на останньому ефірі "твій день" розповіла про травму, яку отримала через широкі штани.

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