Дружина Дмитра Монатіка, судді "Голосу країни", продюсер Ірина Демічева показала свіжий образ

Як пише Politeka.net, Ірина та Дмитро не тільки подружжя, а й разом займаються продюсерським центром. Демічева не така публічна, як Монатік, який судить "Голос країни", але веде Instagram і іноді там ділиться особистим.

Цього разу Ірина показала себе в новому образі-одягла білу сукню з мереживами. Дівчина залишила волосся розпущеним, позуючи біля стіни. Фото вийшло дуже світлим і ніжним.

"Все обов'язково буде добре, принаймні, так обнадіює гороскоп, місяць починає своє зростання, найкращий час для починань", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків, включаючи Осадчу, а також написали коментарі:

"Яка красива", "яка ти розкішна"," так і буде", "прекрасна леді", "О, так, молодик і потужний потік для починань", "сукня неймовірна", "яка ви чудова і світла", "красуня! Завжди так радію милуватися вами і за все прекрасне, що відбувається у вас!".

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