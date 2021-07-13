Дружина Дмитра Монатіка, судді "Голосу країни", продюсер Ірина Демічева показала свіжий образ
Як пише Politeka.net, Ірина та Дмитро не тільки подружжя, а й разом займаються продюсерським центром. Демічева не така публічна, як Монатік, який судить "Голос країни", але веде Instagram і іноді там ділиться особистим.
Цього разу Ірина показала себе в новому образі-одягла білу сукню з мереживами. Дівчина залишила волосся розпущеним, позуючи біля стіни. Фото вийшло дуже світлим і ніжним.
"Все обов'язково буде добре, принаймні, так обнадіює гороскоп, місяць починає своє зростання, найкращий час для починань", - написала Ірина.
Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"
Повалій збентежила виглядом, показавши "нове" обличчя крупним планом: "Хірург перестарався"
Біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії: чоловік встиг врятувати тільки сина, що сталося
Трагедією завершилися пошуки хлопчика, якого втратили на пляжі: "Відпочивав з рідними"
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Фанати поставили майже 4 тисячі лайків, включаючи Осадчу, а також написали коментарі:
"Яка красива", "яка ти розкішна"," так і буде", "прекрасна леді", "О, так, молодик і потужний потік для починань", "сукня неймовірна", "яка ви чудова і світла", "красуня! Завжди так радію милуватися вами і за все прекрасне, що відбувається у вас!".
Нагааємо, дружина судді "Голосу країни" Монатіка зворушила кадрами з дітьми, що підросли за лаштунками
Також Politeka повідомляла, що змучений безсонням суддя" Голосу країни " Монатік звернувся до шанувальників
Також Politeka писала, що щасливого суддю" Голосу країни " Монатіка зняли в РАГСі з розкішною шатенкою