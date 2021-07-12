Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила яскравими кадрами

Як передає Politeka.net, 24-річна співачка і починаюча телеведуча поділилася знімками у себе в Instagram.

Нещодавно Андраде стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", проте, схоже, її любов до подорожей на цьому не обмежується.

"Хоч я кожен день Міняю міста і країни, пристрасть до подорожей тільки посилюється! Муд-борд моєї подорожі мрії: люди, з якими я на одній хвилі, атмосферна поїздка з сім'єю, джунглі/тропіки або серфінг на Балі, фоточки в красивих локаціях, стильні і комфортні луки», - написала вона.

Після знімків Андраде не встояла навіть її колега. Олександри Зарицька з гурту KAZKA. "Це відвал всього», - написала вона.

Що вже говорити шанувальниках артистки.

"Дуже красиво😍🔥", "Ооо, Мішель Краса", "Вау, Мішель яка ж ти красива дуже тебе люблю", - захоплюються вони.

Нагадаємо, Мішель Андраде в обнімку з відомим красенем змусила собі заздрити: "я щаслива!"

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде підкорила безтурботним образом з бананом: "сама промениста"

Також Politeka писала, що українці підняли на сміх "Майстер Шеф" з Шоптенко, Андраде і KAZKA: "у фіналі, дивись, і борщ зварять"